Ширер считает, что Кейн надолго запомнит свой незабитый пенальти в матче с Францией

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер высказался по поводу выступления нападающего национальной команды Гарри Кейна на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что английская сборная проиграла четвертьфинальный матч команде Франции (1:2), а 29-летний игрок не реализовал 11-метровый удар.

«Кейн – потрясающий футболист. Я знаю его характер и понимаю, что он будет долго переживать из-за своего промаха с пенальти. Это печальное воспоминание останется с ним на всю жизнь. Все ждут от него идеального выступления, потому что он не только отличный нападающий, но и лидер своей команды. Когда терпит неудачу такой футболист, он постоянно думает, что подвел партнеров и болельщиков», – приводят слова Ширера британские СМИ.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 в составе сборной Англии Кейн принял участие в пяти матчах, забил два гола и отдал три результативные передачи.