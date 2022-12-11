Тен Хаг подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» ищет форварда на замену Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился трансферными планами манкунианцев на ближайшее время.

Отмечается, что клубу АПЛ не хватает игроков на позиции нападающего после расторжения контракта с Криштиану Роналду.

«Да, мы действительно находимся в поисках нового нападающего, делаем все, что в наших силах, изучаем варианты. Главное, чтобы футболист подходил под наш стиль игры», – приводит слова тен Хага британская пресса.

Напомним, что тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. Под его руководством «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков после 14 матчей.