Кокорин снова не попал в заявку «Ариса» на матч: причины не разглашаются

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин снова не попал в заявку на матч своей команды.

В этот раз он пропустит встречу 14-го тура национального первенства против АЕЛ. До этого он уже не принимал участия в игре предыдущего тура с «Анортосисом», а также смотрел с трибуны товарищеский матч против греческого ПАОК.

Причины решения тренерского штаба не выпускать россиянина пока неизвестны.

Напомним, в текущем сезоне Кокорин провел в составе «Ариса» десять матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

В кипрский клуб Александр перешел из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.