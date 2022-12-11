Миранчук признан лучшим игроком «Торино» в матче с «Эспаньолом» 

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук был признан лучшим футболистом на поле в товарищеском матче против «Эспаньола». Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что 27-летний хавбек поразил ворота соперника дальним ударом на 39-й минуте встречи.

Как утверждает источник, россиянин комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим и выделялся на поле своей яркой игрой.

Добавим, что Миранчук присоединился к «Торино» в июне 2022 года на правах аренды. У итальянского клуба есть право выкупа. В текущем сезоне он провел девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.