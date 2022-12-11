Алехандро Домингес считает, что у Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили солидная заявка на ЧМ-2030

Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес высказался о шансах Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили стать хозяевами чемпионата мира 2030 года.

Отмечается, что по мнению главы КОМНЕБОЛ, объединенная заявка южноамериканских стран выглядит перспективно.

«Надеюсь, что это кандидатура войдет в число фаворитов на проведение чемпионата мира в 2030 году. Это будет особенным подарком для Уругвая, который таким образом мог бы отпраздновать 100-летний юбилей. Мы должны уважать историю и помнить, кто организовал первый мундиаль. Это очень памятный момент, 100 лет наступает лишь раз, поэтому турнир должен пройти в Южной Америке», – приводит слова Домингеса испанская пресса.

Добавим, что в 1930 году Уругвай организовал первый чемпионат мира в истории. В наши дни южноамериканские страны (Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили) желают стать хозяйками мундиаля в 2030 году.