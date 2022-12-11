Евгений Ловчев: Кейн не забил пенальти? Это не только нервы, это мастерство

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев считает, что при пробитии пенальти все решает мастерство.

- Первый пенальти Кейн забил уверенно, понятно, что и второй он же должен бить – лидер, капитан, пенальтист.

- Я внимательно пересмотрел оба пенальти. Первый как раз он мог не забить. У Кейна опорная нога поехала, но устоял, пробил мощно и точно. А второй – он ведь не над перекладиной пробил, а намного выше.

- Сколько уже в истории случаев, когда великие не забивали важнейшие пенальти.

- Вот говорят: пенальти – лотерея, 50 на 50. Нет, это мастерство. Приведу свой пример. Это был год, когда в чемпионате СССР в случае ничьей заставили бить пенальти. Играем мы в Киеве, ведем 1:0 за пару минут до конца. Наш вратарь выбрасывает мне мяч, я его со всей силы выбиваю на половину поля киевлян. Женя Рудаков подхватывает, быстро бьет вперед. Навес, кто-то из наших выносит, на подборе Володя Веремеев, сильно и точно бьет – гол.

Серия пенальти, подхожу, смотрю на Рудакова. А он же высокий был, руки раздвинул. Одна рука достает почти до правой штанги, вторая – до левой. Такое впечатление, что все ворота закрыл. Я в штангу засадил, после этого больше пенальти не бил.

- Так это и есть лотерея.

- Нет. Как били пенальти Буряк или Добровольский? Улавливали момент, когда вратарь дернется и пускали ему под опорную ногу. Это особенное мастерство.