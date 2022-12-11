Дешам продлит контракт со сборной Франции до Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлит контракт с национальной командой до чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что кандидатура Зинендина Зидана на пост наставника французской национальной команды больше не рассматривается.

По информации источника, французская федерация футбола договорилась с 54-летним специалистом о продлении соглашения до 2024 года. Наставник сборной Франции рассчитывает на победу на чемпионате Европы в 2024 году, чтобы реабилитироваться после поражений на Евро-2016 и Евро-2020.

Добавим, что на текущем чемпионате мира в Катаре сборная Франции вышла в полуфинал мирового первенства, обыграв английскую национальную команду (2:1) в 1/4 финала.