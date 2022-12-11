Александр Самедов: Возраст Роналду не щадит. Всему когда-то приходит конец

«Не могу сказать, что меня что-то удивило: я давно понял, что у марокканцев очень хорошая команда, там играют звезды. Они дисциплинированные, мощные, знают, как играть с каждым соперником, и они выиграли по делу. У португальцев не было никаких шансов — за исключением одного-двух моментов они ничего не создали.

Я не совсем понимаю, почему настолько все сфокусировано вокруг одного человека. Да, это мегазвезда, но футбол — командный вид спорта. После его выхода португальцы стали активнее, он сам пробил по воротам, у Пепе был шанс. Проблема не в Роналду, а в том, что они не смогли создать моментов. Понятно, что акцент делается на нем, потому что он не попадает в состав, выходит на замену, и все складывается не так, как бы всем хотелось.

Возраст никого не щадит, хотя он суператлет, и я уверен, что он еще может играть на самом высоком уровне. Но что есть, то есть. Всему когда-то приходит конец», — заключил Самедов «Газете. Ru».