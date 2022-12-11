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Кейн – о поражении сборной Англии: Это часть спорта

В четвертьфинале ЧМ-2022 англичане потерпели поражение от сборной Франции со счетом 1:2.
11 декабря 2022 14:15
автор: Глеб Шевяков

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением по поводу поражения своей национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Францией (1:2).

Отмечается, что 29-летний нападающий отметился голом с пенальти в ворота французов, однако второй 11-метровый не смог реализовать.

«Я совершенно разбит. Команда приложила все усилия, чтобы выйти победителем в этом матче, но все свелось к шансу, который я упустил. Вина лежит на мне и ее очень больно принять. Нам необходимо время, чтобы отойти от этой неудачи, но это часть спорта», – пишет Кейн в своих соцсетях.

Добавим, что после проигрыша французской команде сборная Англии завершила свое выступление на мировом первенстве. В полуфинале ЧМ-2022 французы встрется со сборной Марокко.

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