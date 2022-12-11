Александр Самедов: Равная игра равных соперников

«Классная игра. Мне почему-то казалось, что англичане победят — мой прогноз не оправдался. Абсолютно равная игра, где-то даже создавалось впечатление, что англичане были поострее. Но в целом, практически 50 на 50. Французы забили, а англичане не реализовали свои моменты, и поэтому они вылетают. Равная игра равных соперников», — сказал Самедов «Газете.Ru».

Соперником сборной Франции в полуфинале станет команда Марокко, сенсационно выбившая из борьбы Португалию. Этот матч состоится 14 декабря и начнется в 22:00 мск.