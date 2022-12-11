Форвард сборной Аргентины лидирует в рейтинге на номинацию лучшего футболиста на чемпионате мира в Катаре. Рейтинг был составлен британской прессой.

Отмечается, что нападающий португальской национальной команды Роналду не попал в десятку списка.

Как утверждает источник, в тройку лучших помимо 35-летнего аргентинца попали два француза – Килиан Мбаппе (2-е место) и Антуан Гризманн (3). Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович расположился на четвертой строчке, а хавбек англичан Джуж Беллингем замыкает топ-10.

Напомним, что на текущем чемпионате мира-2022 Месси принял участие в пяти встречах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.