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Далич – о матче с Аргентиной: Сборной Хорватии нужна дисциплина

Полуфинальная встреча ЧМ-2022 между национальными командами состоится 13 декабря.
11 декабря 2022 14:49
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем матче со сборной Аргентины в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 56-летний специалист рассчитывает на четкую дисциплину своих игроков.

«Мы должны правильно защищаться против Месси. Персональная опека здесь не поможет. Знаем, о его выносливости и прекрасном контроле мяча. Нам необходима дисциплина в матче. Если получится сыграть в таком же стиле, как с Бразилией, нас ждет успех. Постараемся грамотно проанализировать своего соперника и найдем подход, чтобы удержать Месси - главного игрока сборной Аргентины», – приводит слова Далича пресс-служба ФИФА.

Напомним, что полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.

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