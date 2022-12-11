Фернандеш гордится выступлением сборной Португалии на ЧМ-2022, несмотря на поражение от Марокко 

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о поражении своей национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Марокко.

Отметим, что португальцы уступили своему сопернику с минимальным счетом (0:1) и завершили свое выступление на мировом первенстве.

«Когда завершился матч, мы лишились нашей мечты. Сложно выразить наши чувства после этого поражения. Однако, несмотря на вылет с турнира, я горд представлять сборную Португалии на таких соревнованиях и горжусь всеми партнерами, которые представляли нашу страну на мундиале в Катаре», – пишет португальский хавбек в своих соцсетях.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Фернандеш провел четыре встречи, забил два гола и отдал три результативные передачи.