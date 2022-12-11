Суарес поддержал Неймара после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2022

Игрок сборной Уругвая Луис Суарес выразил поддержку нападающему национальной команды Бразилии Неймару после четвертьфинала чемпионата мира в Катаре с Хорватией.

Отметим, что бразильцы потерпели поражение от команды Хорватии в серии пенальти (1:1, пен. 2:4) и завершили свое выступление на мундиале.

«Не падай духом, братишка. У нас было множество падений, но мы всегда находили возможность, чтобы подняться и добиться новых высот. Желаю тебе сил справиться с этим», – пишет Суарес в своих соцсетях.

Добавим, что ранее сборная Уругвая вылетела с чемпионата мира-2022, заняв третью строчку в своей группе.