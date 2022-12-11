Фернандес заявил, что возобновляет футбольную карьеру 

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение продолжить свою карьеру в Бразилии.

Отмечается, что бразильский игрок объявил о приостановке выступлений за московский клуб в июле 2022 года.

«Всем привет, друзья! Снова хочу сказать спасибо ЦСКА за доброту и заботу, которые команда всегда проявляла ко мне. Спасибо, что дали шанс провести год в Бразилии. В 2023 году я продолжу играть в футбол здесь. Обнимаю всех в России, навсегда останусь с вами на трибунах – поддерживать наш ЦСКА!», – приводит слова Фернандеса пресс-служба красно-синих.

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 года. За московскую команду он отыграл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.