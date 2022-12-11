Принц Уильям поддержал сборную Англии после вылета с чемпионата мира

Наследный принц Великобритании Уильям высказал слова поддержки футболистам сборной Англии после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира от сборной Франции – 1:2.

««Гарет Саутгейт, Гарри Кейн и вся сборная Англии, нам очень жаль. Вы вложили очень много сил в этот турнир, и мы все невероятно гордимся вами. Выше голову и вперёд, к следующему турниру», — написал Уильям на странице в социальных сетях.

Ранее поддержку игрокам сборной Англии высказал семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, написав лишь одно слово – «Гордость».

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет против команды Марокко 14 декабря.