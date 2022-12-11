«Аль-Наср» сделал предложение нападающему «Ливерпуля» Фирмино

Руководство саудовского клуба «Аль-Наср» сделало предложение форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт бразильца с красными истекает в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, представители команды саудовской премьер-лиги рассчитывают усилить команду звездным европейским игроком. После неудачи с Роналду, «Аль-Наср» нацелился на 31-летнего нападающего.

Напомним, что Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В текущем сезоне за команду Юргена Клоппа он провел 21 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.