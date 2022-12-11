Рэшфорд - после поражения от Франции: Обещаю, что Англия еще вернется!

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам национальной команды после поражения от Франции (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Мы были близки к успеху, но не настолько. Я обещаю вам, что мы еще вернемся! Спасибо за вашу безоговорочную поддержку», - написал футболист в соцсетях.

За французскую национальную команду забитыми мячами отличились полузащитник Орельен Тчуамени (17-я минута) и нападающий Оливье Жиру (78). Единственный гол у англичан забил форвард Гарри Кейн (54), реализовав 11-метровый удар.

Добавим, что на 82-й минуте матча был назначен второй пенальти в ворота французов, однако Кейн пробил мимо ворот.

Таким образом, 14 декабря сборная Франции встретится с национальной командой Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022.