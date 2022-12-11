Защитник сборной Англии Магуайр: Спасибо всем, кто верил в меня

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поблагодарил тренера национальной сборной Гарри Саутгейта и всех болельщиков за поддержку и веру в него.

«Прошлый вечер был очень болезненным для нас. Мы полностью опустошены. Хочу поблагодарить Гарета Саутгейта и вас, самые лучшие болельщики, за то, что сохранили веру в меня. Я люблю свою страну, надеюсь, что мы смогли заставить вас гордиться ею», - написал Магуайр в своем аккаунте в социальных сетях.

Сборная Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира проиграла команде Франции – 1:2. В полуфинале действующие чемпионы мира 14 декабря встретится с футболистами Марокко.