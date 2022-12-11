«ПСЖ» сохраняет интерес к английскому полузащитнику Беллингему 

Руководство «ПСЖ» не отвергает идею подписать хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что парижане готовы выделить на трансфер более 120 миллионов евро.

По информации источника, яркое выступление 19-летнего англичанина на чемпионате мира в Катаре убедило клуб Лиги 1 попытаться переманить игрока в Париж. Сам футболист склонен вернуться в АПЛ. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет активный интерес к игроку Бундеслиги.

Напомним, что Беллингем выступает за «Боруссию» с 2020 года. За черно-желтых он отыграл 112 матчей, забил 19 голов и отдал 21 результативную передачу.