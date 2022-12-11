Федерация футбола Англии выразила поддержку Саутгейту

Федерация футбола Англии выразила поддержку гглавному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту после поражения от Франции (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2022..

«У нас очень интересная команда, молодая. Несмотря на случившееся, им следует очень гордиться своим выступлением в Катаре», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

За французскую национальную команду забитыми мячами отличились полузащитник Орельен Тчуамени (17-я минута) и нападающий Оливье Жиру (78). Единственный гол у англичан забил форвард Гарри Кейн (54), реализовав 11-метровый удар.

Добавим, что на 82-й минуте матча был назначен второй пенальти в ворота французов, однако Кейн пробил мимо ворот.

Таким образом, 14 декабря сборная Франции встретится с национальной командой Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022.