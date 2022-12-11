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«Челси» желает подписать игрока сборной Аргентины Молину 

По мнению руководства лондонцев, защитник «Атлетико» может стать качественной заменой Рису Джеймсу.
11 декабря 2022 17:17
автор: Глеб Шевяков

Лондонский «Челси» заинтересован в услугах защитника «Атлетико» и сборной Аргентины Науэля Молины. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отметим, что в данный момент 24-летний игрок выступает на чемпионате мира в Катаре в составе национальной команды.

Как утверждает источник, качественное выступление аргентинца на мундиале впечатлило представителей лондонского клуба. «Пенсионеры» рассчитывают, что футболист может стать сменщиком Риса Джеймса на правом фланге защиты. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Молина принял участие в пяти матчах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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