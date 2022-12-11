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ФИФА представила мяч полуфиналов и финала чемпионата мира (фото)

Мяч называется Al Hilm, что в переводе с арабского означает «Мечта».
11 декабря 2022 17:19
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола (ФИФА) представила мяч, которым будут сыграны полуфинальные матчи и финал чемпионата мира в Катаре, сообщается на сайте федерации

При разработке Al Hilm были использованы экологические технологии, он изготовлен с использованием чернил и клея на водной основе. Основной цвет мяча золотой, также изображение содержит треугольный узор, аллюзия на пустыни Катара.


В групповом этапе турнира, в матчах 1/8 и 1/4 финала использовался мяч Al Rihla («Путешествие»). Мяч «Мечта» также как и его предшественник оснащен специальным датчиком, который позволяет определить точку удара.

Полуфинальные матчи чемпионата состоятся 13 и 14 декабря, финал – 18 декабря.

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