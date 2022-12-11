Скалони считает, что яркая игра Жиру на ЧМ-2022 – заслуга «Милана»

Президент «Милана» Паоло Скалони поделился о выступлении нападающего Оливье Жиру на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции.

Отмечается, что благодаря голу 36-летнего форварда французская национальная команда одержала победу над сборной Англии (2:1) в четвертьфинале турнира.

«Благодаря игре за «Милан» у Жиру открылось второе дыхание. Он принес эту целеустремленность в состав сборной Франции», – приводит слова Скалони журналист Джанлуки ди Марцио на своем сайте.

Добавим, что на текущем мировом первенстве Жиру принял участие в четыре встречах и забил четыре гола.