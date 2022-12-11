Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд российского комментатора Журавеля

Директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов сообщил, что книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать будущий рекорд сотрудника телеканала Тимура Журавеля из-за его национальности.

Напомним, что Журавель близок к тому, чтобы посетить все матчи чемпионата мира в Катаре, до окончания которого осталось всего четыре игры из 64-х.

«Мы изначально понимали, что такой вариант очень вероятен. На сайте они писали о том, что книга перестала сотрудничать с Россией и Белоруссии, но в изначальной заявке не указывалась национальность. Поэтому мы продолжали надеяться.

Но когда пришло время регистрировать рекорд, национальность попросили указать.

В итоге пришел отказ. Ожидаемо, но все равно очень обидно», - написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

Добавим, что, когда матчи третьего тура группового этапа проходили в одно время, Журавель смотрел начало первого тайма одного матча и окончание второго - в другом.