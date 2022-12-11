Рабьо заявил, что сборная Франции обыграла Англию благодаря сплоченности игроков

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился эмоциями после выхода национальной команды в полуфинал чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что в матче 1/4 финала мирового первенства французы обыграли сборную Англии со счетом 2:1.

«У нашей команды есть великое умение — стать одним целым и преодолевать любые сложности вместе. Это сыграло ключевую роль в матче с Англией. Мы никогда не сдаемся, это наша заслуга. Очень счастливы, что победили и вышли в полуфинал, это было нелегко», – приводит слова Рабьо итальянская пресса.

Добавим, что 14 декабря сборная Франции встретится с национальной командой Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022.