Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги выступления своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в четвертьфинале турнира португальская команда потерпела поражение от сборной Марокко (0:1) и завершила свое выступление на мундиале.

«Одержать победу с Португалией на чемпионате мира было самой заветной мечтой в моей карьере. Я принял участие в пяти мировых первенствах за последние 16 лет, меня всегда окружали самые талантливые и уважаемые футболисты. Сам я всегда выкладывался на полную ради этой мечты, но, к сожалению, вчера мечта закончилась. Остается только поблагодарить Португалию и Катар и подумать над тем, что произошло», – пишет Роналду в своих соцсетях.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Роналду провел пять матчей и забил один гол.