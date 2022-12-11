Сестра Роналду Катя Авейру считает, что он сможет сыграть на чемпионате мира-2026

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, намекнула, что ее брат может сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Напомним, сборная Португалии вылетела с турнира в Катаре, уступив Марокко (0:1) на стадии четвертьфинала.

«41 год – это расцвет жизни», - написала Катя Авейру в социальных сетях.

Также сестра Роналду не забыла в очередной раз покритиковать тех, кто был согласен с решением главного тренера португальской сборной Фернанду Сантуша оставить Роналду в запасе на матч против Швейцарии (1:6) в предыдущем раунде плей-офф.

«Мы проиграли чемпионат мира, когда кучка крыс праздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду... В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии этот урок так и не усвоили», - добавила Катя.

Добавим, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, в нем должны принять участие. На турнире должны принять участие 48 национальных команд.