«Ювентус» хочет досрочно отозвать из аренды Пеллегрини

Туринский «Ювентус» хочет досрочно расторгнуть контракт аренды и вернуть защитника Пеллегрини из аренды в «Айнтрахте», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, контракт Пеллегрини с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона 2025 года.

В текущем сезоне Пеллегрини провел за «Айнтрахт» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В чемпионате Италии «Ювентус» набрал 31 очко после 15 игр и занимает третье место. В Бундеслиге «Айнтрахт» с 27 очками идет на четвертой строчке турнирной таблицы.