Уокер обратился к болельщикам сборной Англии с просьбой поддержать Кейна 

Защитник сборной Англии Кайл Уокер выразил поддержку форварду национальной Гарри Кейну и попросил фанатов последовать его примеру.

Отметим, что в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре против сборной Марокко (1:2) английский нападающий не реализовал 11-метровый.

«Уверен, что любой человек, кто поддерживал английскую сборную, без сомнения отдал бы право пробить пенальти Кейну. Удача не всегда на твоей стороне, это случается в футбольном мире. Он забивал множество важных стандартов, не стоит это забывать. Вся сборная поддержала Гарри, теперь я хочу, что бы вся Англия одарила его своей поддержкой. Тогда он быстрее отойдет от этой неудачи», – приводит слова Уокера британская пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 в составе сборной Англии Кейн провел пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.