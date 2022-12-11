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Уокер обратился к болельщикам сборной Англии с просьбой поддержать Кейна 

В матче 1/4 финала ЧМ-2022 англичане потерпели поражение от сборной Франции со счетом 1:2.
11 декабря 2022 18:22
автор: Глеб Шевяков

Защитник сборной Англии Кайл Уокер выразил поддержку форварду национальной Гарри Кейну и попросил фанатов последовать его примеру.

Отметим, что в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре против сборной Марокко (1:2) английский нападающий не реализовал 11-метровый.

«Уверен, что любой человек, кто поддерживал английскую сборную, без сомнения отдал бы право пробить пенальти Кейну. Удача не всегда на твоей стороне, это случается в футбольном мире. Он забивал множество важных стандартов, не стоит это забывать. Вся сборная поддержала Гарри, теперь я хочу, что бы вся Англия одарила его своей поддержкой. Тогда он быстрее отойдет от этой неудачи», – приводит слова Уокера британская пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 в составе сборной Англии Кейн провел пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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