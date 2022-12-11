Агент Фернандеса заявил, что защитник вернется в ЦСКА в декабре 2023 года

Жорже Машаду, агент российского защитника бразильского происхождения Марио Фернандеса, рассказал планирует ли он возвращаться в ЦСКА.

«Марио вернется в ЦСКА. Возможно, в следующем декабре», - приводит слова Машаду «РБ-Спорт».

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 года. После чего объявил о приостановке карьеры. За московскую команду он отыграл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.

Фернандес с позволения армейцев проведет следующий год в бразильском клубе. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2023/24.