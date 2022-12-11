«Манчестер Юнайтед» видит в форварде «Бенфики» Рамуше замену Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» нацелилось на подписание нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что 21-летний португалец может стать заменой Криштиану Роналду, который в ноябре расторг контракт с «красными дьяволами».

Как утверждает источник, представители манкунианцев остались под впечатлением от игры футболиста на мундиале и отправили скаутов следить за дальнейшим выступлением игрока в чемпионате Португалии. Его рыночная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

Напомним, что Рамуш является воспитанником академии «Бенфики». За «орлов» на взрослом уровне он отыграл 80 матчей, забил 28 голов и отдал десять результативных передач.