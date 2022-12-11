Маунт – о сборной Англии: Мы не просто партнеры по команде, мы – братья! 

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт подвел итоги выступления своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что английская национальная команда потерпела поражение от сборной Англии (1:2) в матче 1/4 финала мирового первенства.

«Сегодня я до сих пор ощущаю сильную боль после поражения. Мы все хотели большего, но этому не суждено было сбыться. Хочу отметить поддержку, которую мы чувствовали на мундиале. Она придавала нам сил и мотивацию двигаться дальше. Спасибо всем болельщиками за это. Я горд, что могу назвать ребят не просто своими партнерами по команде, но и братьями. Мы вернемся сильнее, потому что мы - Англия!», – пишет Маунт в своих соцсетях.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 за сборную Англии Маунт провел четыре матча и не отметился результативными действиями.