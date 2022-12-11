Футболисты «Астон Вилла» обыграли «Челси» в товарищеском матче

«Астон Вилла» обыграла «Челси» в товарищеском матче. Встреча на стадионе «Аль Нахян» в Абу-Даби завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 7-й минуте. Его автором стал Джон Макгинн.

Футболисты «Челси» в 14 матчах английской премьер-лиги завоевали 21 очко. Команда занимает восьмое место в АПЛ, у «Астон Виллы» 18 очков после 15 игр и 12-е место в турнирной таблице.

Игры английского чемпионата возобновятся 26 декабря. «Астон Вилла» примет «Ливерпуль», а днем позже «Челси» сыграет дома с «Борнмутом».