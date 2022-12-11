Чалханоглу заявил, что Роналду стоит уважать за его достижения

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу выразил поддержку нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду.

Отмечается, что в последнее время 37-летнего форварда часто критикуют из-за поведения и плохой футбольной формы.

«Нельзя не признать, что Роналду является одним из величайших футболистов в истории. Он заслуживает уважения на постоянной основе. Он был на вершине на протяжении 16-17 лет. Этот успех стоит очень дорого», – пишет Чалханоглу в своих соцсетях.

Добавим, что в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Португалии проиграла с минимальным счетом национальной команде Марокко (0:1) и завершила свое выступление на турнире.