Защитники сборной Англии заберут из Катара с собой кота, подружившегося с ними

Защитники сборной Англии по футболу Кайл Уокер и Джон Стоунз заберут с собой из Катара бездомного кота, с которым они подружились на тренировочной базе. Британские СМИ сообщают о том, что кота назвали Дэйвом.

По данным источника, кот уже доставлен в ветклинику для анализов и прививок, а затем проведет четыре месяца в карантине. В Великобритании за котом будут ухаживать кто-то из двух футболистов, либо он поселится на базе команды «Манчестер Сити», за который выступают Уокер и Стоунз.

«Мы усыновили его, я и Стоунз. Кому-то действительно не нравятся коты, но я его люблю. В первый день, когда мы приехали в Катар, Дэйв выскочил. Каждую ночь он приходил и ждал свою еду, – приводит слова Уокера и Стоунза медиа-канала Футбольной ассоциации Англии.