В Бразилии назвали клуб, в котором будет играть Фернандес

Назван клуб, в котором защитник Марио Фернандес, принадлежащий ЦСКА, проведет 2023 год.

Ранее футболист объявил, что получил разрешение на возобновление карьеры в Бразилии.

По информации местной прессы, Фернандес будет играть за «Интернасьонале».

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 года. После чего объявил о приостановке карьеры. За московскую команду он отыграл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2023/24.