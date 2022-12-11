Петкович заявил, что сборная Хорватии способна противостоять команде Аргентины

Форвард сборной Хорватии Бруно Петкович высказался о предстоящем матче своей команды с Аргентиной в рамках 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 28-летний нападающий уверен в полузащите своей сборной.

«Мы не собираемся концентрироваться лишь на Месси, чтобы удержать его. Мы готовы противостоять всей команде Аргентины. У нас собраны отличные игроки, которые способны на это. Ковачич, Модрич, Брозович. Когда мяч находится у них, я спокоен за команду», – приводят слова Петковича британские СМИ.

Напомним, что полуфинальная встреча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Аргентины состоится 13 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.