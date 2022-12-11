В «Ювентусе» планируют совершить обмен Влаховича на Феликса

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность обменять нападающего Душана Влаховича на форварда «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом сообщает итальянская пресса.

Как утверждает источник, наставник матрасников Диего Симеоне высоко оценивает навыки 22-летнего серба и не против видеть его в своей команде. Кроме того, Феликс желает покинуть стан мадридской команды, поэтому обмен становится более вероятным.

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов продать 23-летнего португальца за 100 миллионов евро.

Добавим, что Влахович присоединился к «Ювентусу» в январе 2022 года. В текущем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он провел 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.