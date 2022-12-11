Бекхэм - о проигрыше сборной Англии в полуфинале ЧМ-2022: В следующий раз все закончится по-другому

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о проигрыше национальной команды в полуфинале чемпионата мира в Катаре против сборной Франции (1:2).

«Наши мальчики будут расти.. Это худшее - просыпаться после вылета из турнира, но наши футболисты, Гарет, персонал и болельщики могут гордиться этой командой… Только настоящий лидер может решиться на то, на что решился наш капитан, в следующий раз все закончится по-другому. Мы уходим с высоко поднятой головой», - написал Бекхэм в своих соцсетях.

Напомним, что капитан англичан Харри Кейн не забил пенальти при счете 2:1 в пользу сборной Франции.

Подопечные Дидье Дешама в полуфинале чемпионата мира сыграют против сборной Марокко.