Полуфинал между командами Аргентины и Хорватии рассудит итальянская бригада судей

Итальянский арбитр Даниэле Орсато будет главным судьей полуфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии, сообщается в аккаунтах ФИФА в соцсетях.

Помогать ему будут его соотечественники Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Четвертым рефери будет Мохаммед Абдулла Мохаммед из ОАЭ. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать также итальянцы - Массимилиано Иррати и его ассистент Паоло Валери.

Ранее Орсато судил матч открытия чемпионата, в котором сыграли сборные Катара и Эквадора.

Полуфинальный матч между сборными Хорватии и Аргентины начнется 13 декабря в 22 часа по московскому времени.