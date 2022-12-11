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Роналдо назвал предпочтительного тренера для сборной Бразилии

Тите покинул национальную команду после вылета из чемпионата мира в Катаре на стадии четвертьфинала.
11 декабря 2022 20:48
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо рассказал, кого бы он выбрал на пост главного тренера национальной команды.

«Думаю, все будут удивлены. Из всех кандидатов, рассматриваемых Федерацией футбола Бразилии, я бы выбрал Фернандо Диниза. Его команды играют в хороший и красивый футбол.

Многие сомневаются в его кандидатуре из-за отсутствия титулов, но я думаю, что он хороший тренер. Мне любопытно, кто будет следующим тренером команды. Это будет очень важное решение для следующего цикла», - сказал Роналдо в эфире своего YouTube-канала.

Ранее сообщалось, что помимо Диниза Федерация футбола Бразилии рассматривает Доривала Жуниора, Роджеро Чени, Ренато Гаучо, Куку, Мано Менезеша и Хорхе Сампаоли.

источник: «Советский спорт»
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