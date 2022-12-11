Фигу раскритиковал Сантуша за вылет от Марокко на ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Португалии Луиш Фигу раскритиковал главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша за вылет от Марокко (0:1) на ЧМ-2022.

«Вы не можете выиграть чемпионат мира, пока Роналду находится на скамейке запасных. Хорошо, ты выиграл у Швейцарии. Отличный результат! Но можешь ли ты делать это в каждой игре?» - приводит слова бывшего игрока зарубежная пресса.

В составе победителей отличился Юссеф Эн-Несири. Форвард забил гол на 42-й минуте.

Таким образом, подопечные Валида Реграги пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют против победителя встречи Англия - Франция.