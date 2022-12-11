74 болельщика сборных Франции и Марокко были арестованы в Париже после беспорядков

Болельщики сборных Франции и Марокко устроили беспорядки на Елисейских полях в Париже во время празднования выхода своих команд в полуфинал чемпионата мира в Катаре.

Фанаты, несмотря на возражения сотрудников правопорядка, громили витрины магазинов. Толпу остановили слезоточивым газом. Были арестованы 74 человека, сообщает французское телевидение.

Напомним, сборная Марокко в четвертьфинале победила команду Португалии (1:0), а сборная Франции была сильнее Англии (2:1).

Теперь марокканцы и французы сыграют друг с другом в полуфинале чемпионата мира-2022. Матч пройдет 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Игра начнется в 22:00 по Москве.