Дрогба заявил, что нереализованный в полуфинале ЧМ-2022 пенальти сделает Кейна сильнее

Легенда «Челси» форвард Дидье Дрогба поддержал нападающего сборной Англии Гарри Кейна, незабившего пенальти в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре против команды Франции (1:2).

«Гарри Кейн, ты настоящий капитан и лидер. Мне очень нравится, как ты играл во время этого чемпионата мира, показав пример для нападающих: забивал, ассистировал, и вел игру!!! Потребуется время, но это сделает тебя сильнее!!!» - написал Дрогба в социальных сетях.

Подопечные Дидье Дешама в полуфинале чемпионата мира сыграют против сборной Марокко.