Неймар признался, что до сих пор не научился проигрывать

Нападающий сборной Бразилии Неймар дал комментарий после поражения своей команды от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мысли о поражении до сих пор причиняют мне боль. Мы были так близки, так близки... К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать», - написал Неймар в соцсетях.

Подопечные Златко Далича пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют с лучшим из пары Нидерланды - Аргентина, которые будут противостоять друг другу сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.