Тищенко победил Манна в Екатеринбурге

Российский боксер Евгений Тищенко победил представителя Германии Артура Манна в рейтинговом поединке в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Отметим, что 10-й раундовый поединок, прошедший на турнире RCC Boxing Promotions, завершился победой россиянина единогласным решением судей (99:89, 99:89, 100:88).
Таким образом, 31-летний Тищенко одержал 11-ю победу (семь нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. 32-летний Манн потерпел третье поражение в карьере при 19 победах (10 нокаутом).
источник: «Советский спорт»