Бензема поддержал сборную Франции, вышедшую в полуфинал чемпионата мира в Катаре

Нападающий «Реала» Карим Бензема, покинувший из-а травмы расположение сборной Франции перед началом чемпионата мира в Катаре, поддержал национальную команду дошедшую до полуфинала турнира.

«Давайте, ребята, еще 2 игры, мы почти выполнили задачу... я с вам... Поехали!» - написал Бензема в социальных сетях.

Добавим, что сборная Франции не стала отзаявлять Бензема, поэтому он получит медаль и/или выиграет титул вместе с национальной командой.

В полуфинале чемпионата мира-2022 французы сыграют против сборной Марокко. Матч пройдет 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Игра начнется в 22:00 по Москве.