Вингер сборной Франции Коман - о команде Марокко: Нам придется приложить для победы все силы

Полузащитник сборной Франции Кингсли Коман высказался о сопернике своей команды по полуфиналу чемпионата мира в Катаре сборной Марокко.

«Нам нужно быть сосредоточенными перед матчем с марокканской командой, которая до сих пор была очень хороша. Нам придется приложить для победы все силы. Они заслуживают играть на данном этапе, нам придется проделать большую тактическую работу», - сказал Коман французским журналистам.

Матч Марокко - Франция пройдет 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Игра начнется в 22:00 по Москве.