Александр Гришин: Фернандес может вернуться в ЦСКА

Ранее пресс-служба армейцев сообщила, что Марио будет выступать за «Интернасьонал» до конца 2023 года, а агент бразильца заявил, что он может вернуться в ЦСКА в январе 2024-го.

«Клубы решат между собой, как взаимодействовать. Если выбор сделан и клубов все устраивает, значит, так оно и есть. Вернуться в ЦСКА? Это выбор Марио. Если Фернандес будет держать себя в хорошем состоянии, сможет еще пару лет сыграть.

Марио Фернандес качественный игрок. Ни один бы клуб от него не отказался. Он легенда ЦСКА, хоть и легионер. Если бы он вернулся в ЦСКА, спокойно занял бы место правого защитника», — сказал Гришин Sport24.